Может не стоило Qualcomm повышать частоту CPU Snapdragon 8 Elite Extreme Gen 6 выше 5 ГГц? Samsung может изменить стратегию выбора однокристальных систем для линейки Galaxy S27, и в первую очередь это коснется Galaxy S27 Ultra.
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