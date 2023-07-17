Суд Тюмени отправил участников ОПГ, травивших людей паленной водкой, в колонию

Центральный районный суд Тюмени вынес приговор в отношении преступной группы, занимавшейся реализацией контрафактного алкоголя, которым смертельно отравились два жителя областной столицы.
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