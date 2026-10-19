В ночь на 17 октября в краевом центре произошёл инцидент с возгоранием транспортного средства. По имеющимся данным, легковой автомобиль загорелся прямо посреди проезжей части вблизи одного из торговых центров на улице Петра Метальникова.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- АП Громкое задержани...
- «Никто не ожидал ...
- ВЕ Ответ за Крымский...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым