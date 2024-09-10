Александр Беглов рассказал об освещении храма святых апостолов Петра и Павла в СПбГУ

Эта церковь была построена в 1837 году, ареставрировать ее начали в 1990 году Во вторник святейший Патриарх Кирилл освятил храм святых апостолов Петра и Павла в Санкт-Петербургском государственном университете.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии