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Гендиректор «Ахмата» о недовольстве «Спартака» судейством в матче РПЛ: «Нам тоже есть чем быть недовольными, той же красной Касинтуры. Почему ВАР не определяет ошибки арбитра?»

Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров высказался о судействе в матче со «Спартаком» (1:2) во 2-м туре РПЛ.

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