Рябков: Запад приближает себя к точке невозврата действиями против России

Заместитель руководителя Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков заявил, что правительство РФ рассматривает возможность сократить дипломатические отношения с государствами Запада в качестве ответа на санкционные меры.
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