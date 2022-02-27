Зачем Запад превращает Украину в виртуальное государство

Зачем Запад превращает «незалежную» в виртуальное государство и почему это не нужно России? Вокруг места и условий проведения российско-украинских переговоров об условиях мира уже третьи сутки продолжаются странные «танцы» Зеленского и его ближайшей свиты, но в Кремле по этому поводу проявляют завидное терпение, держа двери открытыми, но уже ни на минуту не прекращая из-за обещаний все еще действующего президента Украины проведение специальной военной операции, как это случилось 25 февраля, когда наши части были остановлены почти на 12 часов.