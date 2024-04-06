В сети появились кадры отмененной игры Monolith Productions про Бэтмена, из которой сд...

В сети появились кадры отмененной игры Monolith Productions про Бэтмена, из которой сделали Shadow of MordorВ сети появились кадры геймплея, показывающие отмененную игру про Бэтмена, из которой в итоге сделали Middle-Earth: Shadow of Mordor .
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