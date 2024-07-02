Суд в Москве взыскал с Google 10 миллиардов рублей в пользу российского подразделения компании

Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск конкурсного управляющего российского подразделения Google, признав незаконными выплаты дивидендов материнской компании в размере 9,5 млрд рублей и налогов с них в размере 500 млн рублей.
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