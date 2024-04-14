Принуждение к миру

Успешные удары российской армии по крупнейшим тепловым и гидроэлектростанциям Украины оставили в тени куда более важное событие — продолжающиеся ракетные удары по подземным газовым хранилищам, находящимся на западе этой страныSerg Glovny/ ТАСС Истечение контракта на транзит газа по территории Украины позволит ужесточить российскую позицию в отношении газового рынка ЕСчитайте на monocle.
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