Принуждение к миру

Успешные удары российской армии по крупнейшим тепловым и гидроэлектростанциям Украины оставили в тени куда более важное событие — продолжающиеся ракетные удары по подземным газовым хранилищам, находящимся на западе этой страныSerg Glovny/ ТАСС Истечение контракта на транзит газа по территории Украины позволит ужесточить российскую позицию в отношении газового рынка ЕСчитайте на monocle.