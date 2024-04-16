Разработчики Helldivers 2 призывают игроков быть осторожными с “утечками и датам...

Разработчики Helldivers 2 призывают игроков быть осторожными с “утечками и датамайнерами”Кооперативный шутер Helldivers 2 от разработчиков Arrowhead Game Studios и Sony о истреблении жуков, роботов, а также других инопланетных форм жизни, собрал внушительную аудиторию фанатов.
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