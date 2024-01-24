Главный министр, министр иностранных дел и по вопросам диаспоры Кении нанесет визит в Китай

Пекин, 23 января /Синьхуа/ -- По приглашению члена Политбюро ЦК КПК, министра иностранных дел КНР Ван И, главный министр, министр иностранных дел и по вопросам диаспоры Кении Мусалия Мудавади с 24 по 26 января посетит Китай с официальным визитом, сообщил во вторник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.