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Лайшев о визите Грассля в «Хрустальный»: «Весь мир хочет работать с Тутберидзе – это было, есть и будет. Как бы кто ни ненавидел, так будет продолжаться»

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о визите итальянского фигуриста Даниэля Грассля в ледовый дворец «Хрустальный» в Москве.

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