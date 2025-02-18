На Украине сообщили о 10 тысячах обратившихся по поводу контракта с ВСУ

Более 10 тыс. человек обратились через приложение для призывников и военнообязанных «Резерв+» по поводу контракта с ВСУ из числа молодёжи в возрасте 18-25 лет, заявил представитель минобороны Украины Дмитрий Лазуткин.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии