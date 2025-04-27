Солнечные 2 и 3 мая: идеальные дни для отдыха на природе в Москве и Подмосковье

В Москве и Подмосковье 2 и 3 мая ожидается ясная погода, идеальная для отдыха на природе. Александр Шувалов из центра «Метео» сообщил, что вероятность дождя минимальна, с температурой от 15 до почти 20 градусов.
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