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Kyodo: будущий премьер Японии Исиба распустит парламент до конца октября

Kyodo: будущий премьер Японии Исиба распустит парламент до конца октября

Новый председатель правящей в Японии Либерально-демократической партии (ЛДП) Сигэру Исиба, который 1 октября займет пост премьер-министра страны, решил распустить ключевую нижнюю палату парламента до конца октября, чтобы провести досрочные всеобщие выборы.

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