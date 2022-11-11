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Андрей Свечников сделал 2-й хет-трик в сезоне, став 1-й звездой матча с «Эдмонтоном». Он забил 100-й гол в НХЛ

Форвард «Каролины» Андрей Свечников забросил три шайбы, в том числе победную, в матче с «Эдмонтоном» (7:2) и был признан первой звездой.

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