Печальная история маленькой горбуньи Генриетты Вульф, которая стала прототипом Дюймовочки

Ганс Христиан Андерсен написал много сказок, но среди них очень мало историй со счастливым концом. Особенно доставалось женским персонажам, которых сказочник любил делать несчастными и нередко заставлял умирать.
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