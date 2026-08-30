ДТП с участием китайского грузовика произошло в районе Черниговки

На трассе в Приморье, недалеко от Черниговки, столкнулись два грузовых автомобиля. Одна из фур — с китайскими номерами — получила серьёзные повреждения: у неё вспорота задняя часть контейнерного отсека, перевозимый груз в мешках оказался на дороге, сообщает PRIMPRESS.