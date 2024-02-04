WSJ: Илон Маск употреблял наркотики с членами совета директоров Tesla

Некоторые бывшие и действующие члены совета директоров производителя электромобилей Tesla употребляли запрещенные вещества вместе с генеральным директором компании Илоном Маском, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.
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