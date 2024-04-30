Ввезти нельзя выслать: какие тенденции уже сейчас замечены в миграционной политике России

ВЧ

Владимир Черноморский

А чего можно от них ждать, когда в их учебниках истории за 4-5 класс, на их родине, написано что Таджикистан и Казахстан, был колонией СССР, и всё это делается для того, чтобы оправдать геноцид русскоязычного населения в90-е годы, оказывается мы их поработили, и эти граждане, будучи детьми всё это впитали и теперь относятся к нам как к захватчикам, а мы их после всего этого делаем гражданами России и чего то ждём . Ну дождались, пожинаем плоды, а думали что будет как-то иначе ?! Страна которая забыла свою историю, обречена на вымирание, мы слышим постоянно такие слова от руководителей нашей страны, это как понимать, всё знаем, а делаем всё наоборот ?! Видимо опять скоро удивимся, когда они с оружием выйдут на улицы в наших городах, и это опять станет неожиданостью и это назовут, как говорит президент Таджикистана, дружбой народов. Пришло время вводить визы и депортацию через 10 дней, при ее отсутствии, как сделала Турция, а не заниматься очка-втирательством, либо количество Крокусов, вырастет в геометрической прогрессии и как мы видим, никакой из президентов Таджикистана и Казахстана, их не осудит, не виноватые они, просто парни они горячие, мы уже слышали от представителей их диаспор, такие слова