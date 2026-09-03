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NASA показало затмение и аиста на снимке дня

NASA показало затмение и аиста на снимке дня

NASA продолжает радовать любителей космоса ежедневной рубрикой Astronomy Picture of the Day (APOD). Выпуск за 3 сентября 2026 года представляет необычную композицию: на одном кадре запечатлены затмение и аист.

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