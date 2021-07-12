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Товарищеские матчи. «Динамо» и «Спарта» сыграли вничью, «Локомотив» уступил «Ростову», «Ахмат» – «Словану» и «Богемианс»

Клубы РПЛ проводят контрольные матчи в преддверии старта нового сезона. Товарищеские матчи Австрия Локомотив – Ростов – 1:2 (0:0) Голы: 0:1 – Комличенко (65, с пенальти), 0:2 – Тугарев (81), 1:2 – Петров (86).

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