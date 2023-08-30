На Кубани бюджетные 6 млрд хотят освоить с помощью частных компаний?На Кубани бюджетные 6 млрд хотят освоить с помощью частных компаний? Не с этой ли целью в Апшеронском районе ликвидировали муниципальное предприятие? В Апшеронском районе заменили благонадежную организацию, стабильно работающую и приносящую прибыль району ООО «Тепловые сети Апшеронского района» на частную ООО «ТеплоТрансРемонт», с сомнительной репутацией, к тому же, по некоторым сведениям, якобы не обладающей лицензией для ведения такого рода деятельности.