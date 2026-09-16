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«Круг дружбы» в парке Горького: «Пятёрочка» установила рекорд России на семейном празднике со «Смешариками»

«Круг дружбы» в парке Горького: «Пятёрочка» установила рекорд России на семейном празднике со «Смешариками»

Мероприятие посетили почти 3000 человек фото: Пресс-служба12 сентября в московском Парке Горького дети и взрослые собрались на семейном празднике «Круг дружбы», который «Пятёрочка» организовала вместе с блогером Владом Глентом.

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