Туляки хотят установить памятник бывшему губернатору

Памятник бывшему губернатору Василию Стародубцеву планируется установить в Туле. Партийный и политический деятель был уроженцем Липецкой земли, окончил Воронежский сельскохозяйственный институт, карьеру начинал председателем колхоза им.
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