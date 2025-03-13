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Туляки хотят установить памятник бывшему губернатору

Туляки хотят установить памятник бывшему губернатору

Памятник бывшему губернатору Василию Стародубцеву планируется установить в Туле. Партийный и политический деятель был уроженцем Липецкой земли, окончил Воронежский сельскохозяйственный институт, карьеру начинал председателем колхоза им.

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