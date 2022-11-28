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Побоище «Зенита» и «Спартака», Германия осталась в борьбе за плей-офф ЧМ, поражение Бельгии, РФС рассмотрит переход в Азию, Туктамышева выиграла этап Гран-при и другие новости

Побоище «Зенита» и «Спартака», Германия осталась в борьбе за плей-офф ЧМ, поражение Бельгии, РФС рассмотрит переход в Азию, Туктамышева выиграла этап Гран-при и другие новости

1. В матче «Зенита» и «Спартака» в Кубке России полыхнуло – футболисты устроили массовую драку в концовке игры.

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