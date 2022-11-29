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FT: основатель Alibaba Джек Ма почти полгода живет в Токио

FT: основатель Alibaba Джек Ма почти полгода живет в Токио

Основатель Alibaba и некогда самый богатый бизнесмен Китая Джек Ма уже почти полгода живет в центре Токио, покинув родину на фоне продолжающихся репрессий против технологического сектора и его самых влиятельных представителей, пишет Financial Times.

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