Hindustan Times восхитилось работой боевых вертолетов ВС РФ Ка-52 «Аллигатор»

Александр Лесков

Не дёргайте за усы русского медведя, и никакие «Аллигаторы» вас никогда не покусают. Тем более, что индийцы верно хранят древнейший язык — санскрит,— и общие для Арийцев (в том числе Славян!) индоевропейские Веды и помнят о наших общих корнях! Хотя и в Индии по-прежнему (с её пост-колониальных времён) пока правит прослойка воспитанников англосаксонских нелюдей-бюрократов... Эти мошенники и трусы англосаксы весь мир запугали «агрессивной», якобы, Россией. И весь мир заразили, как вирусом ядовитым, своей потребляцкой торгашеской психологией!