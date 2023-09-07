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Hindustan Times восхитилось работой боевых вертолетов ВС РФ Ка-52 «Аллигатор»

Hindustan Times восхитилось работой боевых вертолетов ВС РФ Ка-52 «Аллигатор»

Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» превратились в кошмар для ВСУ в зоне специальной военной операции.

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Комментарии
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Александр Лесков
Не дёргайте за  усы  русского  медведя, и никакие «Аллигаторы»   вас  никогда  не  покусают. Тем  более,  что индийцы  верно хранят древнейший язык — санскрит,— и общие для Арийцев (в  том  числе Славян!) индоевропейские Веды и  помнят о наших общих  корнях! Хотя  и в Индии по-прежнему (с её пост-колониальных времён) пока  правит  прослойка воспитанников англосаксонских  нелюдей-бюрократов... Эти мошенники и трусы англосаксы  весь  мир запугали  «агрессивной», якобы, Россией. И  весь  мир  заразили,  как вирусом ядовитым,  своей потребляцкой торгашеской психологией!
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