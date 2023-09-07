Российские вертолеты Ка-52 «Аллигатор» превратились в кошмар для ВСУ в зоне специальной военной операции.
Hindustan Times восхитилось работой боевых вертолетов ВС РФ Ка-52 «Аллигатор»
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Александр Лесков
Не дёргайте за усы русского медведя, и никакие «Аллигаторы» вас никогда не покусают. Тем более, что индийцы верно хранят древнейший язык — санскрит,— и общие для Арийцев (в том числе Славян!) индоевропейские Веды и помнят о наших общих корнях! Хотя и в Индии по-прежнему (с её пост-колониальных времён) пока правит прослойка воспитанников англосаксонских нелюдей-бюрократов... Эти мошенники и трусы англосаксы весь мир запугали «агрессивной», якобы, Россией. И весь мир заразили, как вирусом ядовитым, своей потребляцкой торгашеской психологией!
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