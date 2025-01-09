Специалисты приступили к уборке мокрого снега в Петербурге

Соответствующее поручение дал вице-губернатор Циклон принес в Санкт-Петербург более 7 сантиметров осадков, поэтому вице-губернатор Евгений Разумишкин поручил ГАТИ дать задание администрациям районов и учреждениям Комитета по транспорту на уборку мокрого снега.
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