🏖 К высокому курортному сезону Крым готовит 340 пляжей На большинстве пляжей уже выполнили работы, связанные с обследованием дна, безопасностью и благоустройством.
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🏖 К высокому курортному сезону Крым готовит 340 пляжей На большинстве пляжей уже выполнили работы, связанные с обследованием дна, безопасностью и благоустройством.