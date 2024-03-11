Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Бербок поддержала идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для Украины

Бербок поддержала идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для Украины

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок поддержала идею своего британского коллеги Дэвида Камерона о передаче Лондоном ракет Украине.

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Комментарии
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Александр Попов
Тогда РАКЕТАМИ и ПОСЕЙДОНАМИ РАСХЕРАЧИТЬ ОБА завода: что в СРАНОАНГЛИИ, что в ФАШСТОГЕРСРАНИИ.
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17 час.
Гарибян Сусанна
Очень хочется посмотреть, только вот за планету обидно, её беречь нужно, а не уничтожать. легче этих умалишённых убрать. Неужели немцы и англичане не понимают, чем это закончится? Себя не жалко, так хоть детей своих пожалейте.
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17 час.
Андрей Тихонов
Англичашек давно пора отпосейдонить....
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7 час.

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