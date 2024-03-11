Бербок поддержала идею Кэмерона о «круговом обмене» ракетами для Украины

Тогда РАКЕТАМИ и ПОСЕЙДОНАМИ РАСХЕРАЧИТЬ ОБА завода: что в СРАНОАНГЛИИ, что в ФАШСТОГЕРСРАНИИ.

Гарибян Сусанна

Очень хочется посмотреть, только вот за планету обидно, её беречь нужно, а не уничтожать. легче этих умалишённых убрать. Неужели немцы и англичане не понимают, чем это закончится? Себя не жалко, так хоть детей своих пожалейте.