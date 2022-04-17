Минобороны рассказало ещё о трёх подвигах российских военных

Сержант Евгений Комаров доставлял боеприпасы нашим подразделениям, наступающим на позиции врага. Его колонну обстреляли.
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