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Минобороны рассказало ещё о трёх подвигах российских военных

Минобороны рассказало ещё о трёх подвигах российских военных

Сержант Евгений Комаров доставлял боеприпасы нашим подразделениям, наступающим на позиции врага. Его колонну обстреляли.

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