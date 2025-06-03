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Свежие комментарии

  • Владимир Алтайцев
    Незачем было уговаривать быдло. Умер  бы  будущщий  ваххабит, да  и  ъхх с ним"Скорая" приехала...
  • ШКИПЕР
    А вот за вызов " Скорой " аульщикам надо платить."Скорая" приехала...
  • Sergey
    хрень какая та!!! 45 лет прожил среди узбеков в махале.... ни чего такого нет! чапаны одевают только на (худае) помин...Россиянка описала...

Поражение Украины равно краху Европы. Власть русофобов висит на волоске

Поражение Украины равно краху Европы. Власть русофобов висит на волоске

Поддержание Европы в состоянии вечной "войны" даже после конфликта на Украине позволит тем, кто ею управляет, удержаться у власти.

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