В Нижегородской области состоялось вручение паспортов РФ супружеской паре из Германии

Биргит и Ремо Кирш, переехавшие в Нижегородскую область в 2021 году из города Постдам. За активную гражданскую позицию и за продвижение положительного образа России за рубежом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ходатайствовал перед Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о присвоении Биргит и Ремо Кирш российского гражданства.