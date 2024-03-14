В Нижегородской области состоялось вручение паспортов РФ супружеской паре из Германии

Биргит и Ремо Кирш, переехавшие в Нижегородскую область в 2021 году из города Постдам. За активную гражданскую позицию и за продвижение положительного образа России за рубежом губернатор Нижегородской области Глеб Никитин ходатайствовал перед Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным о присвоении Биргит и Ремо Кирш российского гражданства.
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