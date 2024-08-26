В Алтайском крае за 120 млн рублей починили дорогу в Ключевском районе

На ремонт пятикилометрового участка направили более 120 млн рублей В Алтайском крае привели в нормативное состояние дорогу Ключи – Новополтава – Марковка в Ключевском районе, сообщили в Минтрансе региона.
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