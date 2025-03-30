Завтра, 31 марта, Doom: The Dark Ages получит новый геймплей и превью журналистов 31 мар...

Завтра, 31 марта, Doom: The Dark Ages получит новый геймплей и превью журналистов31 марта международная пресса соберется, чтобы поделиться своими обзорами и впечатлениями от долгожданного релиза новой игры серии Doom – Doom: The Dark Ages.
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