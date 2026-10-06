Россия бьёт по киевским мостам для улучшения переговорных позиций?

Виктор Анисимов ВС России наконец то получили приказ бить по мостам через Днепр, пока только по мостам украинской столицы.
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