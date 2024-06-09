Депутат Делягин ответил, какие профессии особо ценятся на рынке

МОСКВА, 9 июня, ФедералПресс. Зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин заявил, что Россия столкнулась с дефицитом кадров среди разработчиков и представителей рабочих специальностей.
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