Жители Барнаула рассказали, какой бывает дискриминация при трудоустройстве

Мужчины чаще отмечают дискриминацию по возрасту, а женщины акцентируют внимание на предвзятом отношении к наличию детей В Барнауле лишь 34% соискателей не верят в дискриминацию при трудоустройстве, сообщает сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob.