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Процессорное ядро среднего класса Cortex-A715 сопоставимо с суперядром Cortex-X1 двухлетней давности. Также Arm обновила Cortex-A510

Процессорное ядро среднего класса Cortex-A715 сопоставимо с суперядром Cortex-X1 двухлетней давности. Также Arm обновила Cortex-A510

Кроме нового суперядра Cortex-X3 компания Arm также представила процессорное ядро Cortex-A715, которое, если судить по всем его предшественникам, будет намного распространённее, чем X3.

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