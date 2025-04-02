Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Шесть смертельных ударов. После «огненных гостей» Киеву не собрать костей

Шесть смертельных ударов. После «огненных гостей» Киеву не собрать костей

Беспощадность российских ударов по украинским военным объектам соразмерна опасности этих целей: военный аэродром, цеха ремонтного предприятия, площадки с бронетехникой, командный пункт и казармы с нацистами.

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