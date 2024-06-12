Владимир Путин поздравил россиян с Днем России

Президент Владимир Путин поздравил Россиян с праздником и заявил, что сегодня для России непростое время, при этом отметил, что российский народ всегда преодолевал все возможные сложности и преграды, а державная мощь страны развивалась во все исторические периоды страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии