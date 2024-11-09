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Комвзвода РЭБ под огнем противника подавил 7 дронов ВСУ, защитив штурмовиков

Комвзвода РЭБ под огнем противника подавил 7 дронов ВСУ, защитив штурмовиков

Министерство обороны РФ В зоне проведения спецоперации командир российского взвода радиоэлектронной борьбы (РЭБ) лейтенант Камил Садиков под минометным огнем украинских боевиков защитил штурмовиков, подавив семь беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ).

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