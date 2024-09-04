Фото: Нина Бурмистрова/ТАСС Текст: Станислав Лещенко Сотни миллионов евро вложили обычные российские граждане в финскую экономику, покупая в этой стране квартиры и дачи.
Финляндия завершает массовый грабеж российской недвижимости.
Комментарии
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АГ
Александр Гуреев
Бля, я обычный российский гражданин, подскажи, где у финнов моя недвижимость. Ты придурок, не путай нас с ворами.
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1 д.
Olga Chuhutina
Я тоже обычная россиянка. Прочитала статью и подумала зачем храню евро дома. Надо прикупить домик за кордоном. ХА ХА ХА. Смешная статья.
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1 д.
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