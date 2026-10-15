Физики разработали систему предупреждения, которая предсказывает, когда ИИ выйдет из-под контроля. Научная работа специалистов представлена в журнале Patterns, передает Live Science.
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