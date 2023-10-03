На Черном море перед Россией замаячила серьезная угроза

Украина создает первый в мире беспилотный военно-морской флот. Такими планами поделился президент страны Владимир Зеленский, выступая на форуме оборонных индустрий в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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