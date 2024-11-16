Карельские ученые рассказали о происхождении железистых кварцитов в Костомукше

Ученые Института геологии КарНЦ РАН детально изучили строение, химический и минеральный состав железистых кварцитов Костомукшского месторождения и сделали выводы об условиях образования этих уникальных горных пород.
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