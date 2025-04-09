У «ПСЖ» 30 ударов и 68% владения в игре с «Астон Виллой». Команда Энрике победила 3:1

Команда Луиса Энрике одержала победу со счетом 3:1 в первом четвертьфинальном матче Лиги чемпионов. Парижане нанесли 30 ударов и 12 раз попали в створ (у бирмингемцев – 8 и 2 соответственно).
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