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Пустые обещания: Евросоюз ведет Украину в капкан

Пустые обещания: Евросоюз ведет Украину в капкан

У России большие планы развития новых регионов. Херсонская область, как доложил губернатор Сальдо в Кремле на этой неделе, может кратно увеличить производство сельхозпродукции, но для этого нужен газ, электричество, дороги, строительство новых овощехранилищ.

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