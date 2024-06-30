Пустые обещания: Евросоюз ведет Украину в капкан

У России большие планы развития новых регионов. Херсонская область, как доложил губернатор Сальдо в Кремле на этой неделе, может кратно увеличить производство сельхозпродукции, но для этого нужен газ, электричество, дороги, строительство новых овощехранилищ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии